Lazio, Basic: "I tifosi ci sono mancati, ma eravamo concentrati. Stiamo crescendo"

Toma Basic, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Volevamo chiudere la partita molto prima, ma le occasioni ci sono state. La squadra sta crescendo. Il secondo gol è arrivato alla fine, ma va bene lo stesso. Ci manca solo questo. Bisogna chiudere le partite prima".

Quanto sono importanti i tifosi?

"Sono importanti, ci sono mancati quelli rimasti fuori. Noi però eravamo concentrati così".