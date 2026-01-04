Da un esterno all'altro: Politano crossa, Spinazzola "buca" Provedel. Napoli avanti sulla Lazio
Si sblocca il punteggino all'Olimpico. Il Napoli si è portato in vantaggio contro la Lazio. A sbloccare il match per la formazione di Antonio Conte è stato Leonardo Spinazzola, abile a sfruttare un cross di Politano dalla fascia destra e a calciare al volo con il piattone destro mettendo il pallone alle spalle di Provedel.
