Napoli, Spinazzola: "Pronti per questa partita. Nuovo modulo? Non cambia molto"
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Io mi sento bene, questa settimana ci siamo ricaricati, era l'unica settimana buona per lavorare e mettere benzina buona. L'abbiamo preparata bene questa partita, siamo pronti. Non cambia molto rispetto al modulo precedente per me e Matteo, stiamo bene e speriamo di riproporlo oggi".
