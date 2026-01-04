Live TMW Napoli, Spinazzola: "C'è grande entusiasmo. Stiamo veramente bene in campo"

14.38 - Vince nettamente il Napoli allo Stadio Olimpico contro la Lazio, volando momentaneamente al secondo posto tornando a una sola lunghezza di Milan. Decisive le reti di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani in un primo tempo dominato dalla squadra di Antonio Conte. Tra pochi minuti l'autore del gol del vantaggio Leonardo Spinazzola interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

15.16 - È iniziata la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola.

Questo cambio di sistema di gioco vi sta favorendo a livello difensivo?

"In questo momento stiamo veramente bene in campo, abbiamo entusiasmo ed energia. Con i due dieci lì sulla trequarti che hanno tanta qualità, Neres ha uno strappo incredibile e fa paura alla difesa. I difensori avversari temono la nostra profondità, poi ci stiamo allenando veramente bene con grande entusiasmo. Quando vinci è più facile, in fase difensiva stiamo andando bene e pressando molto forte".

Sei in grado di ricoprire tutti i ruoli, ora da quarto di centrocampo come ti stai trovando?

"Sulla sinistra il mio ruolo cambia poco, i miei compiti sono sempre quelli. Devo sempre essere alto quando abbiamo palla e abbassarmi quando non abbiamo palla".

Il tuo gol nasce da una situazione preparata?

"Avevamo preparato questa situazione, sapevamo che se Elmas avesse attaccato l'area lo avrebbe preso Marusic e io sarei stato solo, quindi siamo contenti".

Cosa vi ha favorito maggiormente nella partita di oggi?

"Oggi la fase di costruzione ha fatto la differenza, la Lazio non veniva uomo su uomo ma hanno lavorato con la linea da quattro che non spaccavano mai. Abbiamo trovato bene la superiorità numerica, sapevamo che avrebbero trovato difficoltà".

State dando priorità a una competizione per evitare di fare quanto fatto dall'Inter l'anno scorso?

"No, il campionato è ancora lunghissimo e sappiamo che ci saranno delle difficoltà, specialmente questo mese con il calendario che è spaventoso. Non pensiamo di arrivare fino alla fine e perdere, noi dobbiamo lottare fino alla fine. Se poi vinceranno gli altri bravi loro, ma noi ce la metteremo tutta. Questo è quello che il mister ci ha sempre trasmesso, abbiamo lo Scudetto sul petto e dobbiamo onorarlo fino alla fine".

Questo bel momento che stai vivendo col Napoli speri di portartelo anche in nazionale?

"Lo spero per me, ma per tutta la nazione in vista del Mondiale. Un altro Mondiale senza l'Italia sarebbe brutto".

15.22 - È terminata la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola.