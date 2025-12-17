Simone: "Leao mi emoziona, è il mio preferito. Modric ha una passione genuina"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Simone ha parlato del Napoli reduce da due sconfitte consecutive: "Anche qui, si dimentica tutto troppo in fretta. Antonio ha fatto un’impresa straordinaria solo qualche mese fa. E oggi è lì, nel treno delle prime. Non è così scontato ripetersi ad alto livello a Napoli. Se vedo meglio il Milan? Non saprei, in partita secca è ancora più complesso fare pronostici. E poi c’è Leao in dubbio, no?".

Tornando al Milan, l'ex attaccante si è soffermato anche su Rafael Leao: "Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte".

Chiosa finale su Luka Modric: "Si nota che gioca ancora con l’entusiasmo di quando era un signor nessuno. Non è banale, ha vinto tutto col Real, è un super campione, ma lo vedi che ha la passione genuina. Un po’ come era Gattuso ai miei tempi: i tifosi lo percepiscono e lo amano".