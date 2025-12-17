TMW Inter e Napoli su Norton-Cuffy. Marotta può giocarsi la carta Carboni con il Genoa

L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che ieri si è operato a Londra. Secondo quanto raccolto da TMW, l'idea è quella di accelerare subito per Brooke Norton-Cuffy, ma il giocatore piace anche al Napoli, che per gennaio tenterà di capire la fattibilità dell'operazione. Sia i nerazzurri che i partenopei hanno intenzione di proporre delle contropartite al Grifone, con Marotta che potrebbe giocarsi la carta Valentin Carboni.

Il comunicato dell'Inter

"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".

Il post di Denzel Dumfries

"L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".