Inter e Napoli su Norton-Cuffy. Marotta può giocarsi la carta Carboni con il Genoa
L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che ieri si è operato a Londra. Secondo quanto raccolto da TMW, l'idea è quella di accelerare subito per Brooke Norton-Cuffy, ma il giocatore piace anche al Napoli, che per gennaio tenterà di capire la fattibilità dell'operazione. Sia i nerazzurri che i partenopei hanno intenzione di proporre delle contropartite al Grifone, con Marotta che potrebbe giocarsi la carta Valentin Carboni.
Il comunicato dell'Inter
"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".
Il post di Denzel Dumfries
"L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30