Roma, a gennaio sarà rivoluzione in attacco: oltre a Zirkzee ipotesi scambio Beto-Dovbyk

La Roma è sempre alla ricerca di un elemento che possa rinforzare il proprio pacchetto offensivo. La formazione giallorossa ha approcciato la nuova annata in maniera positiva rimanendo sempre agganciata ai quartieri alti della classifica arrivando anche a toccare la vetta in alcuni frangenti. Adesso però occorrerà rinforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e per questo motivo gennaio può venire in soccorso. La società della capitale è intenzionata a regalare a mister Gian Piero Gasperini un nuovo elemento per il reparto offensivo.

L’indiziato principale su cui ha concentrato le attenzioni in questo peiroodo Massara è sempre Joshua Zirkzee. L’olandese ex Bologna sta trovando poco spazio al Manchester United e la possibilità che possa lasciare la Premier League nella finestra estiva di trattative è molto alta. I Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito ma vogliono monetizzare chiedendo un obbligo di riscatto non inferiore ai 45 milioni di euro.

Le grandi manovre nel reparto offensivo non si fermerebbero qua. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un’ipotesi (oltre a quella di Yuri Alberto del Corinyhians) sarebbe quella di riportare in Italia l’ex Udinese Beto, oggi riserva all’Everton. L’idea sarebbe uno scambio con Dovbyk con l’operazione che non andrebbe ad escludere Zirkzee.