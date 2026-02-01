Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club così grande"

Prima intervista da giocatore della Juventus per Jeremie Boga, esterno arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza e annunciato poco fa dai bianconeri. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento perché da bambino sognavo di giocare per un club così grande, quindi sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare.

Sono nel pieno della maturità, ho visto tante cose nella mia carriera e penso che sia il momento giusto per giocare per una società così grande. Sono venuto qui per aiutare la squadra, che ha già giocatori molto forti, per giocare e mettere in mostra le mie qualità: una è il dribbling e l'altra fare gol e fare assist. Credo che queste qualità non vadano via, le ho dentro da quando sono bambino.

Quindi sono venuto per dimostrare di avere queste caratteristiche e anche per migliorare negli ultimi metri, in modo da fare più gol e più assist. Sono nel pieno della maturità. Per me il campionato italiano è sempre un buon campionato, con squadre molto forti, e la qualità si è alzata. Sono molto contento di tornare e ritrovare la Serie A. Ciao a tutti i tifosi della Juventus, sono molto contento di essere qua. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio".