Perché Jeremie Boga non gioca da due mesi (il campo non c'entra)

Jeremie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno offensivo arriva dal Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un’operazione chiusa nelle ultime ore di mercato, che riporta in Serie A un profilo già conosciuto, dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta, e che amplia le soluzioni offensive a disposizione di mister Spalletti sugli esterni e tra le linee.

Boga era approdato al Nizza il 5 luglio 2023. L’esordio in Ligue 1 è arrivato l’11 agosto nel pareggio interno per 1-1 contro il Lille, mentre il primo gol con la maglia rossonera porta la data del 22 settembre, decisivo nella vittoria in trasferta sul campo del Monaco. Nel complesso, l’avventura francese si è chiusa con 73 presenze, 11 gol e 9 assist: numeri discreti, ma inferiori alle attese iniziali, anche a causa di un finale di percorso segnato da eventi extra-campo pesantissimi.

Il motivo per cui Boga non gioca dal 30 novembre non è legato a problemi fisici, ma a un trauma profondo. Al rientro da una trasferta a Lorient, alcuni calciatori del Nizza - tra cui Boga e Terem Moffi - sono stati infatti vittime di una violenta aggressione da parte di un gruppo di tifosi. Colpi, insulti e una situazione di forte shock hanno portato a una prognosi di cinque giorni di ITT per Boga e all’apertura di una denuncia formale contro gli aggressori. L’episodio ha avuto risonanza internazionale e ha incrinato definitivamente il rapporto tra i giocatori coinvolti e il club, con tentativi di conciliazione poi falliti.

Il trasferimento alla Juventus rappresenta così molto più di un’operazione di mercato: per Boga è la possibilità di chiudere un periodo segnato da paura e difficoltà psicologiche, ripartendo in un ambiente del tutto nuovo.