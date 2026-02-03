Sfumato il Milan, Mateta deve scegliere se operarsi al ginocchio. Mondiali a rischio?

Era già tutto delineato, per un'operazione da circa 35 milioni complessivi e quattro anni di contratto con stipendio da 3,5 milioni annui. Invece i problemi al ginocchio di Jean-Philippe Mateta hanno fatto definitivamente saltare l'arrivo al Milan e la cessione del Crystal Palace. Il club inglese ha tentato ugualmente di chiudere l'affare entro la chiusura del calciomercato invernale, al netto dei guai fisici dell'attaccante francese classe '97, ma dopo due visite mediche - secondo quanto rivelato dalla BBC - la dirigenza rossonera si sarebbe spaventata e ha mollato il colpo.

Secondo il media inglese, il Palace sarebbe stato alquanto trasparente nel presentare al Milan la situazione di Mateta, con tanto di invito di cartelle mediche complete lo scorso weekend in vista della chiusura dell'accordo. Svolti due esami al ginocchio, il Diavolo sarebbe giunto alla conclusione che il giocatore si sarebbe dovuto sottoporre ad un'operazione per risolvere il problema fisico. Tra l'altro si tratterebbe di un'infiammazione al ginocchio, di difficile risoluzione senza un intervento e solo tramite terapia.

Per questo, come riferito dall'Inghilterra, Mateta avrebbe patito molto dolore nelle ultime settimane e ora è necessario prendere una decisione definitiva. Un'operazione aiuterebbe certamente il 28enne francese, al contempo il Crystal Palace non dovrebbe affrontare controversie in caso di futura vendita del calciatore. Con il contratto in scadenza nell'estate del 2027, ad ogni modo, la posizione del club di Premier League resta la medesima e orientata alla cessione. Tempo di riflessioni per l'ex Lione, consapevole che in caso di intervento chirurgico potrebbero esserci delle ripercussioni sulla convocazione del CT Deschamps con la Francia al Mondiale estivo.