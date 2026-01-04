Dall'U23 a San Siro: Inter-Bologna speciale per Lavelli, all'esordio in prima squadra

L'Inter risponde a Milan e Napoli, battendo il Bologna col punteggio di 3-1 e riprendendosi la vetta. Serata perfetta per Chivu, che vede i suoi ragazzi giocare una grande partita e fa debuttare anche un giovane che si sta facendo le ossa nell'Under 23. Si tratta di Matteo Lavelli, attaccante classe 2006 che ha vissuto l'emozione dell'esordio in prima squadra entrando al minuto 83 al posto di Thuram. Un primo assaggio di Serie A per questo ragazzo, che già da inizio stagione sta dimostrando di avere qualità importanti.

Dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile dell'Inter, a partire dall'estate è entrato in pianta stabile nell'Under 23 debuttante in Serie C. In campionato ha collezionato già 16 presenze, dimostrando di essere un attaccante generoso oltre che letale mettendo a referto un assist in occasione del 2-1 ai danni dell'Alcione. Il suo primo gol tra i professionisti è arrivato invece nella Coppa Italia di categoria, in occasione del match perso per 2-3 contro il Renate e valido per gli ottavi di finale.

Le sue prestazioni con la seconda squadra interista non sono passate certo inosservate agli occhi di Chivu, che lo ha portato in panchina tra fine ottobre e inizio novembre per le sfide contro Fiorentina e Verona. La terza convocazione in prima squadra è stata quella buona per esordire, questa sera nel finale del match contro il Bologna. Un primo passo nella storia nerazzurra, per un ragazzo che da qui a fine anno dovrà continuare a mostrare il suo valore in Serie C e magari - se ne avrà l'occasione - ancora con i grandi.