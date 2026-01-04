Lavelli: "Da interista mi sono goduto San Siro. Chivu mi ha detto di fare quello che sapevo"
Quella di stasera è stata una serata indimenticabile per Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter che ha preso il posto di Marcus Thuram e ha fatto il suo esordio in prima squadra. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, ha spiegato così le sue emozioni: "Non è stato facile, io ho provato ad adattarmi il più velocemente possibile, ma è un'esperienza nuova. Mi sono goduto al massimo quello che è lo stadio più bello e l'ho fatto da interista".
Che cosa le ha detto Chivu?
"Mi ha detto solo che non cambiava tanto e che avrei dovuto fare quello che sapevo. Mi ispiro a tutti gli attaccanti che ci sono qua, prendo spunto da loro".
