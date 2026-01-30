Garcia più Bakola: il Sassuolo fa spesa in casa Olympique Marsiglia, i dettagli

Dopo l'eliminazione anzi tempo arrivata in Champions League, il Marsiglia è pronto a sfoltire la propria rosa e il Sassuolo prontissimo ad approfittarne. Il club neroverde ha chiuso poer Ulisses Garcia, terzino sinistro che si unirà ai neroverdi in prestito con diritto di riscatto e per l'esterno d'attacco Darryl Bakola: ben 10 milioni l'investimento del club emiliano per il talento francese.

Garcia (30 anni) in stagione ha messo a finora solo sei presenze in tutte le competizioni, la metà delle quali da titolare. Bakola (18 anni), invece, di presenze finora ne ha messe a referto 13, con un gol ed un assist, evidenzia Sky Sport.