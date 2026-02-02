Ufficiale Ecco il secondo colpo di giornata dal Marsiglia per il Sassuolo. Dopo Garcia, c'è Bakola

Ufficiale un nuovo acquisto per il Sassuolo, il secondo di giornata dall'Olympique Marsiglia per quanto riguarda la società neroverde.

Depositato in Lega Serie A il contratto di trasferimento di Darryl Bakola (18 anni), centrocampista franco-congolese classe 2007 che il Sassuolo acquisisce a titolo definitivo dall'OM. Investimento tutt'altro che irrisorio quello effettuato dai neroverdi per Bakola, costato all'incirca 10 milioni di euro.

Prodotto del settore giovanile del Marsiglia, il giovane Bakola è salito in prima squadra a partire dall'estate del 2024, quando era ancora neanche 17enne. Nei primi mesi di questa stagione ha giocato 10 partite con la prima squadra dell'OM, 8 delle quali in Ligue 1, più un'apparizione in Coppa di Francia ma soprattutto un'ora in campo in Champions League nella partita vinta 2-1 contro il Newcastle di fine novembre, 5^ giornata della Fase campionato.