Dalla Roma al Benfica, il capitano dell'U19 azzurra Coletta: "Sogno il debutto con Mou"

Dalla Roma al Benfica. Il percorso di Federico Coletta. Il capitano della Nazionale Under 19, e centrocampista della squadra B dei lusitani, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport della sua esperienza in biancorosso: "Il Benfica è una società che lavora tanto sul settore giovanile: qui ci sono tante squadre, una formazione B, l’Under 23. Giocano la Youth League e la Premier League International Cup. La crescita è evidente".

E in prima squadra c'è un certo José Mourinho, un grandissimo allenatore (come lo definisce Coletta) che ha conosciuto ai tempi in giallorosso anche se non si è mai allenato con la prima squadra nella capitale. "Mi viene spesso a vedere in allenamento, è molto attento ai giovani del club - ha proseguito -. Se ci siamo parlati? Certo, a volte è con noi anche nei momenti conviviali, come il pranzo in mensa. Sempre presente per qualsiasi cosa e averlo a pochi passi ti spinge a lavorare, avvicina l’occasione di arrivare tra i professionisti".

Il futuro è davanti per il centrocampista ma alla domanda su come si vedrà fra dieci anni ha risposto: "Giocando a calcio. L’obiettivo è trasformarlo in un lavoro. Poi magari i Mondiali, la Champions. Il massimo. E nessun limite. Intanto, il debutto con il Benfica di Mou...".