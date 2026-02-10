Lewandowski, futuro in MLS? I Chicago Fire fanno sul serio: avviati i contatti

Il progetto del Chicago Fire passa da un’idea ambiziosa: portare Robert Lewandowski in MLS. Secondo quanto riferito da Sport, il club statunitense lavora da mesi per convincere l’attaccante polacco, avviando una trattativa che coinvolge anche la sua famiglia, con incontri e visite ripetute tra Chicago e Barcellona.

Sul tavolo c’è già una proposta concreta: un contratto biennale, con un ingaggio allineato allo status di stella assoluta della franchigia. A favore dell’operazione pesano anche fattori extra-campo: Chicago ospita la più grande comunità polacca degli Stati Uniti e il club vanta una tradizione legata a calciatori polacchi, elementi ritenuti utili per facilitare il trasferimento oltre Atlantico.

A sostenere la candidatura Lewandowski è anche l’allenatore Gregg Berhalter, che ne ha esaltato la continuità realizzativa: quindici anni di efficienza sotto porta ai massimi livelli europei sono il biglietto da visita ideale per alzare l’asticella in MLS. Dopo i tentativi, non riusciti, con profili come Neymar e Kevin De Bruyne, il Fire punta ora su un leader offensivo capace di cambiare volto alla stagione e accelerare la crescita del club. La partita è aperta, e Chicago sogna il colpo.