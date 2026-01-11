Barcellona, Lewandowski dal 1'. Flick stuzzica il Real: "Ho una buona sensazione oggi"

È il momento della verità, per sapere chi tra Barcellona e Real Madrid si aggiudicherà la Supercoppa di Spagna. A pochi minuti dal calcio d'inizio del Clasico, il tecnico blaugrana Hansi Flick ha commentato la decisione di schierare Lewandowski titolare al centro dell'attacco: "È una questione di sensazioni, analizziamo l’avversario, sappiamo come vogliamo giocare e cosa è meglio per la partita", le prime parole rilasciate ai microfoni di Movistar.

"Non è facile perché anche Ferran (Torres, ndr) ha fatto bene, ma è una questione di sensazioni e oggi ne ho una buona". Sulla presenza di Lamine Yamal dal primo minuto e le sue condizioni invece, l'allenatore tedesco ha commentato solamente "100%".

Infine, su che tipo di partita si aspetti contro i blancos: "A questo livello è importante giocare al massimo livello con la palla ma anche senza di essa. Loro sono molto bravi nelle transizioni: se perdiamo molti palloni non sarà una partita facile per noi, ma ho fiducia nella mia squadra", ha detto Flick. "Mi piace quello che ho visto negli ultimi giorni e anche nelle ultime partite", la chiosa.

Finale Supercoppa di Spagna, le formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Fermin, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski

A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araújo, Gerard Martín, Marqués, Casadó, Marc Bernal. Roony, Dani Olmo, Rashford et Ferran Torres.

Allenatore: Hansi Flick.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.

A disposizione: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Pitarch, Ceballos, Mastantuono, Arda Guler, Mbappé.

Allenatore: Xabi Alonso.