Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Damascelli: "Comolli teme l'ombra di Chiellini, un mistero buffo la scelta di Elkann"

Damascelli: "Comolli teme l'ombra di Chiellini, un mistero buffo la scelta di Elkann"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 11:30Serie A
Ivan Cardia

“Juve, caos in campo e in società. Comolli teme l’ombra di Chiellini e va contro la storia del club”. Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli torna così sul momento della Juventus, reduce dal ko di Napoli e settima in classifica a otto punti dalla vetta: “Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Al diluvio sta provvedendo monsieur Comolli, l’algoritmico Ceo del club bianconero, nominato da John Elkann”.

Per Damascelli è un “mistero buffo” la nomina di Comolli, “personaggio che si comporta in modo sgarbato nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministratore e del personale della Juventus”. Tra le criticità, non aver ancora scelto un direttore sportivo, e poi: “teme l’ombra di figure che appartengono alla storia bianconera, Giorgio Chiellini tra questi. […] Ha voluto al suo fianco un altro francese, Modesto, anonimo e ininfluente”.

Spazio, poi, anche a una proposta: “Servirebbe un nuovo dirigente, di grande personalità, di astuzia e di cinica diplomazia, l’identikit è chiaro: Alessandro Del Piero, dinanzi al quale Comolli sarebbe costretto alle dimissioni o ad accettare un ridimensionamento. L’ipotesi suggestiva non è però percorribile. John Elkann non accetterebbe due juventini veri come Chiellini e Del Piero”.

Articoli correlati
Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato... Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi... La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi orgogliosi"
Cassano attacca Comolli: "Va avanti con gli algoritmi, ha fatto una squadra di m***a"... Cassano attacca Comolli: "Va avanti con gli algoritmi, ha fatto una squadra di m***a"
Altre notizie Serie A
Chi è James Gow, ds giramondo che tifa Liverpool e che piace alla Juventus Chi è James Gow, ds giramondo che tifa Liverpool e che piace alla Juventus
Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il... Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Pulisic segna un gol all’ora: Milan, serve davvero un altro attaccante? Pulisic segna un gol all’ora: Milan, serve davvero un altro attaccante?
Barillà attacca Juve e Toro: "Dietrofront dialettico per Spalletti, granata gruppo... Barillà attacca Juve e Toro: "Dietrofront dialettico per Spalletti, granata gruppo involuto"
Banana bread, dolci alla liquirizia, pollo al curry e pane asiatico: Napoli, i segreti... Banana bread, dolci alla liquirizia, pollo al curry e pane asiatico: Napoli, i segreti di Hojlund
I numeri parlano chiaro: Pulisic la stella polare del Milan (mentre tutti aspettano... I numeri parlano chiaro: Pulisic la stella polare del Milan (mentre tutti aspettano Leao)
Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"... Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"
Folorunsho, insulti a mamma di Hermoso. Christillin: "Se non punito, cambiare il... Folorunsho, insulti a mamma di Hermoso. Christillin: "Se non punito, cambiare il codice"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
2 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre
4 Tavares è involuto e cedibile. Lotito non lo avrebbe venduto nemmeno per 70 milioni
5 L'intervallo del Milan a Torino raccontato da Landucci: "Abbiamo cercato di dare tranquillità"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.1 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
Immagine top news n.2 Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
Immagine top news n.3 Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25
Immagine top news n.5 Lazio da rinforzare, Sarri vuole 3 colpi: Insigne, una mezzala e un sostituto di Castellanos
Immagine top news n.6 Una manna dal cielo e un Pulisic dalla panchina. Allegri guarda la classifica e…
Immagine top news n.7 Inter-Liverpool, le probabili formazioni: dubbio Akanji per Chivu, Mkhitaryan pronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Per gennaio un esterno alto e forse un centrocampista"
Immagine news Serie C n.2 Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”
Immagine news Serie C n.3 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine news Serie A n.2 Pulisic segna un gol all’ora: Milan, serve davvero un altro attaccante?
Immagine news Serie A n.3 Barillà attacca Juve e Toro: "Dietrofront dialettico per Spalletti, granata gruppo involuto"
Immagine news Serie A n.4 Banana bread, dolci alla liquirizia, pollo al curry e pane asiatico: Napoli, i segreti di Hojlund
Immagine news Serie A n.5 I numeri parlano chiaro: Pulisic la stella polare del Milan (mentre tutti aspettano Leao)
Immagine news Serie A n.6 Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, la testa è ancora "sott'acqua": ma con Foti ci sono i primi passi in avanti
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 14ª giornata: Mignani primo. Alvini supera Sottil
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 15ª giornata: Ghedjemis tiene a distanza Ciervo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 15ª giornata: Busio insegue Koutsoupias
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 15ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 15ª giornata: controsorpasso di Joronen su Klinsmann
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Musso: "Per gennaio un esterno alto e forse un centrocampista"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, domani i Quarti di Finale: gli arbitri dei quattro match in programma
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i marcatori: Chiricò del Casarano sfonda il muro delle 10 reti. Re della categoria
Immagine news Serie C n.5 Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Aimo Diana esonerato dall'Union Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.3 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?