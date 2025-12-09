Damascelli: "Comolli teme l'ombra di Chiellini, un mistero buffo la scelta di Elkann"

“Juve, caos in campo e in società. Comolli teme l’ombra di Chiellini e va contro la storia del club”. Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli torna così sul momento della Juventus, reduce dal ko di Napoli e settima in classifica a otto punti dalla vetta: “Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Al diluvio sta provvedendo monsieur Comolli, l’algoritmico Ceo del club bianconero, nominato da John Elkann”.

Per Damascelli è un “mistero buffo” la nomina di Comolli, “personaggio che si comporta in modo sgarbato nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministratore e del personale della Juventus”. Tra le criticità, non aver ancora scelto un direttore sportivo, e poi: “teme l’ombra di figure che appartengono alla storia bianconera, Giorgio Chiellini tra questi. […] Ha voluto al suo fianco un altro francese, Modesto, anonimo e ininfluente”.

Spazio, poi, anche a una proposta: “Servirebbe un nuovo dirigente, di grande personalità, di astuzia e di cinica diplomazia, l’identikit è chiaro: Alessandro Del Piero, dinanzi al quale Comolli sarebbe costretto alle dimissioni o ad accettare un ridimensionamento. L’ipotesi suggestiva non è però percorribile. John Elkann non accetterebbe due juventini veri come Chiellini e Del Piero”.