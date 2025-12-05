Scaricato dalla Juventus, pochi mesi dopo Danilo entra nella top 10 dei brasiliani più titolati

Danilo, nei giorni scorsi, è entrato nella top 10 dei brasiliani più titolati di sempre. Due gli ultimi in ordine di tempo: la Copa Libertadores, decisa da un suo gol nella finalissima, e il Campeonato Brasileiro Série A vinto al Maracanã - con un turno di anticipo - dopo la vittoria contro il Ceará per 1-0 con gol di Samuel Lino.

Sono ben trenta i titoli ufficiali nel corso della sua carriera. Primo è Dani Alves, con 43, poi Marquinhos (38) Maxwell (37, ex aequo con Gilmar), che completano la top 10. Dopo di loro Pepe (36), Pelè (35), Julio Cesar (32), Thiago Silva e Neymar (31), Cafù a quota 30. “Non ho avuto molto tempo per razionalizzare le situazioni - ha spiegato il centrocampista dopo la vittoria la Maracanà - È stata una settimana meravigliosa: ricevere l’affetto dei tifosi, vincere trofei, entrare in campo al Maracanã. Vincere il Brasilerão è speciale, perché probabilmente è il più complicato di tutti, per la logistica e i diversi climi. È un campionato davvero difficile e credo che il Flamengo meriti i complimenti per essere riuscito a mantenere la regolarità per tutta la stagione”.

Non male per chi, solamente a gennaio scorso, è stato rilasciato dalla Juventus. Forse con una fretta esagerata e dovuta alle situazioni contingenti che hanno poi portato all'azzeramento dei quadri tecnici.