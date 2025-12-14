L'ex Juve Danilo trascina il Flamengo a giocarsi l'Intercontinentale: "Qui mi diverto"

Dopo la vittoria per 2-0 sugli egiziani del Pyramids, che ha assicurato il Flamengo nella finale dell'Intercontinental 2025, il difensore Danilo - autore del secondo gol rossonero - ha parlato a GETV e ha analizzato il prossimo scontro che vale la coppa, contro il Paris Saint-Germain.

Queste le parole parole dell'ex Juventus - che già aveva deciso la finale di Copa Libertadores - partendo dal riconoscere la forza dell'avversario: "Ovviamente, il Paris Saint-Germain, per tutti gli investimenti e per tutti i precedenti recenti che ha, è la squadra favorita. Ma abbiamo anche noi giocatori importanti, che hanno una buona personalità. Sarà molto difficile, ma faremo la nostra parte", ha detto.

Il centrale ha poi aggiunto: "Cercheremo, in un certo senso, di neutralizzare ciò che sono le loro armi e fare un gioco bello, speciale e, chissà, vincere. Le sfide al Chelsea ed al Bayern al Mondiale per Club? Sono squadre diverse nel modo in cui affrontano la partita, ma sono sicuramente tra le più forti al mondo. Avremo una partita molto difficile, ma cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile e di usare i nostri strumenti per rendere un gioco competitivo".

Sul suo alto rendimento infine aggiunge: "Mi sto davvero divertendo. Il Flamengo ha un'energia speciale. Mi sto godendo ogni momento e, se riesco a segnare un gol, come è stato oggi, ancora più speciale".