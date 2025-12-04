Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Simpatico siparietto nella festa del Flamengo, il figlio di Danilo rivela: "Tifo Fluminense"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 11:56Calcio estero
Andrea Piras

L'innocenza dei bambini,. Curioso e molto simpatico siparietto è accaduto nella notte in seguito al successo per 1-0 al Maracanà del Flamengo contro il Ceara che ha permesso alla formazione rossonera di vincere il suo ottavo titolo della storia. Nel corso delle interviste in campo, l'ex difensore della Juventus Danilo, ora capitano della squadra brasiliana, si è presentato ai microfoni con il figlio più piccolo Joao.

La collega brasiliana ha posto la domanda al papà chiedendo come si chiamasse il piccolo il quale ha interrotto il padre dichiarando: "Ma io sono tifoso della Fluminense". L'ex centrale bianconera ha subito scherzato dicendo alle telecamere "Taglia! Taglia! Taglia! Ma ti amo" sottolineando il doveroso clima di festa in seguito al successo in Copa Libertadores e in campionato per la squadra di Rio de Janeiro.

Di seguito la classifica finale del campionato brasiliano in attesa del match di questa sera alle 23.30 fra Cruzeiro e Botafogo e dell'ultimo turno.

La classifica
Flamengo 78
Palmeiras 73
Cruzeiro 69*
Mirassol 66
Fluminense 61
Bahia 60
Botafogo 59*
São Paulo 51
Bragantino 48
Corinthians 46
Vasco da Gama 45
Atletico Mineiro 45
Santos 44
Ceara 43
Fortaleza 43
Vitoria 42
Internacional 41
Juventude 34
Sport Recife 17

I verdetti, fin qui, emessi:
Campione di Brasile: Flemengo
In Copa Libertadores: Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol
In Copa Sudamericana: Sao Paulo, Bragantino
Retrocesse in Serie B: Juventude, Sport Recife.

*una patita in meno

