Simpatico siparietto nella festa del Flamengo, il figlio di Danilo rivela: "Tifo Fluminense"

L'innocenza dei bambini,. Curioso e molto simpatico siparietto è accaduto nella notte in seguito al successo per 1-0 al Maracanà del Flamengo contro il Ceara che ha permesso alla formazione rossonera di vincere il suo ottavo titolo della storia. Nel corso delle interviste in campo, l'ex difensore della Juventus Danilo, ora capitano della squadra brasiliana, si è presentato ai microfoni con il figlio più piccolo Joao.

La collega brasiliana ha posto la domanda al papà chiedendo come si chiamasse il piccolo il quale ha interrotto il padre dichiarando: "Ma io sono tifoso della Fluminense". L'ex centrale bianconera ha subito scherzato dicendo alle telecamere "Taglia! Taglia! Taglia! Ma ti amo" sottolineando il doveroso clima di festa in seguito al successo in Copa Libertadores e in campionato per la squadra di Rio de Janeiro.

Di seguito la classifica finale del campionato brasiliano in attesa del match di questa sera alle 23.30 fra Cruzeiro e Botafogo e dell'ultimo turno.

La classifica

Flamengo 78

Palmeiras 73

Cruzeiro 69*

Mirassol 66

Fluminense 61

Bahia 60

Botafogo 59*

São Paulo 51

Bragantino 48

Corinthians 46

Vasco da Gama 45

Atletico Mineiro 45

Santos 44

Ceara 43

Fortaleza 43

Vitoria 42

Internacional 41

Juventude 34

Sport Recife 17

I verdetti, fin qui, emessi:

Campione di Brasile: Flemengo

In Copa Libertadores: Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol

In Copa Sudamericana: Sao Paulo, Bragantino

Retrocesse in Serie B: Juventude, Sport Recife.

*una patita in meno