Darmian rinato a Bologna: "Chiamata inaspettata. Ritiro in estate? Qualche pensiero l'ho avuto"

"È stata una chiamata un po' inaspettata". Matteo Darmian da 20 giorni esatti è nuovo giocatore del Bologna, ed è proprio l'ex difensore dell'Inter a raccontare quando e come è nata la possibilità rossoblù dopo la chiusura della parentesi nerazzurra. "Era la prima volta che mi succedeva in carriera di essere svincolato - sottolinea il classe '89 a Sportmediaset - quindi è stata un'estate un po' particolare, però la mia volontà è sempre stata quella di continuare e quindi mi ha fatto molto piacere questa chiamata".

Dal momento del suo arrivo ufficiale, datato 8 ottobre, Darmian ha sempre giocato nelle 3 partite disputate finora dalla squadra: "I compagni mi hanno fatto subito sentire parte del gruppo, quindi non è stato difficile inserirmi, mi mancava proprio lo spogliatoio".

Ma Darmian, dopo lo svincolo dall'Inter, ha mai pensato in estate al ritiro? Il difensore risponde così: "Ho sempre cercato di vedere il lato positivo ed ero convinto che comunque un'opportunità poteva arrivare. Poi è logico che passando tutta l'estate magari qualche pensierino mi era balenato nella testa, però dai, sono contento di essere qui oggi".