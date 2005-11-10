Come funziona l'accordo che può riportare il portiere del Venezia Stankovic all'Inter

Quello del portiere in casa Inter è tema di grande discussione già da inizio stagione. Nell'ultimo turno di campionato è scattata l'ora di Ivan Provedel, ex Lazio che ha trovato il campo per la prima volta in stagione dopo la miglior prestazione stagionale di Martinez. Prima di Inter-Shakhtar 1-0 però l'estremo difensore spagnolo è stato a più riprese al centro delle critiche, ha commesso errori che lasciano aperti dubbi e perplessità su chi dovrà essere il portiere titolare dell'Inter negli anni a venire. Se la coppia Martinez-Provedel è davvero quella giusta dopo il triennio Sommer o se, dalla prossima estate, è il caso di affidarsi a un nuovo numero uno. Se affidarsi a un nuovo portiere d'esperienza o un giovane di belle speranze come quel Filip Stankovic che è cresciuto col fratello proprio nel settore giovanile nerazzurro e che oggi difende i pali del Venezia. Un portiere che è ancora parzialmente sotto controllo della società nerazzurra, anche se interamente di proprietà del Venezia. E allora in che modo?

L'Inter lo pagherebbe la metà

Al momento del trasferimento di Stankovic dall'Inter al Venezia a titolo definitivo per 1.5 milioni di euro la società campione d'Italia ha mantenuto il 50% sull'eventuale futura rivendita del classe 2002. Questo vuol dire che, dovesse l'Inter interessarsi di nuovo al suo profilo, avrebbe la possibilità di pagarlo la metà rispetto a tutti gli altri club. Un canale privilegiato per riacquistare un portiere figlio d'arte nato e cresciuto nella società nerazzurra. Che proprio come il fratello tornato ad Appiano Gentile la scorsa estate ha nel ritorno all'Inter da protagonista uno dei sogni della sua carriera.

E se invece finirà in un terzo club...

Non dovesse concretizzarsi il sogno del classe 2002, per l'Inter a quel punto il futuro di Stankovic diventerebbe solo una questione economica vista la percentuale sulla futura rivendita. Alla società nerazzurra andrebbe il 50% dell'incasso del Venezia, al netto però della cifra già versata dalla società lagunare per acquistarlo a titolo definitivo. In pratica, l'incasso si dividerebbe solo dopo aver sottratto gli 1.5 milioni spesi dal Venezia per acquistare nell'estate 2025 un portiere che ha recentemente rinnovato il suo contratto con gli arancioneroverdi fino al 30 giugno 2030.