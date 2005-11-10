Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo

Senza neanche il tempo di metabolizzare il trasferimento, Matteo Darmian parte subito dal primo minuto con la maglia del Bologna. A soli due giorni dall'annuncio ufficiale del trasferimento, il difensore classe 1989 sarà infatti schierato titolare nella sfida contro il Lecce in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare. Un inserimento immediato per il giocatore, arrivato in rossoblù fino al 30 giugno 2027 per sopperire all'infortunio di Holm e mettere a disposizione di Raffaele Palladino tutta la propria esperienza. Darmian si allenava già da diversi giorni coi felsinei e le prime impressioni dello staff tecnico sono state positive, tanto da convincere l'allenatore ad affidargli subito una maglia da titolare, anche alla luce del forfait dell'ultim'ora di Theate.

Darmian, esperienza e duttilità per Palladino

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Darmian si è affermato in Serie A con il Torino prima di trasferirsi al Manchester United, dove ha conquistato quattro trofei, tra cui l'Europa League. Dopo il ritorno in Italia al Parma, nell'ottobre 2020 è passato all'Inter, diventando progressivamente un elemento prezioso per la squadra nerazzurra. Con la Beneamata ha collezionato 218 presenze ufficiali e conquistato numerosi trofei, distinguendosi per affidabilità tattica e capacità di ricoprire più ruoli in difesa.

Subito in campo contro il Lecce

L'arrivo di Darmian rappresenta un rinforzo importante per il Bologna, soprattutto in una fase della stagione in cui gli infortuni obbligano Palladino a trovare nuove soluzioni. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del campionato italiano possono rivelarsi preziose per garantire un nuovo equilibrio alla retroguardia rossoblù. Per il difensore, a 36 anni, comincia così una nuova avventura, ancora sul campo e non in società come gli era stato offerto dall'Inter dopo il suo svincolo del 1° luglio.