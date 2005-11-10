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Avellino, Di Maggio sul gol annullato: "Favilli ininfluente, ma non voglio fare polemica"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 10:40Serie B
28.10.2026 10:40Serie B
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Il centrocampista dell'Avellino torna sull'episodio di ieri contro la Virtus Entella, spiegando cosa gli ha detto l'arbitro dopo l'annullamento del gol
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“Credo che se non mi avessero annullato il gol avremmo potuto anche vincere la gara. Ma non voglio fare polemiche”. Il centrocampista dell’Avellino Luca Di Maggio ai microfoni di Pima Tivvù torna così sull’episodio contestato del gol annullato che sarebbe valso il pareggio degli irpini ben prima della fine della partita e che avrebbe potuto aprire a un risultato finale diverso.

Di Maggio e la spiegazione dell’arbitro

Di Maggio poi si sofferma sulla spiegazione data dall’arbitro Galipò dopo l’annulamento: “Ha detto che era mezzo piede in fuorigioco Favlli, ma secondo me era ininfluente. Comunque non voglio alimentare polemiche. Venire qui e fare la partita è difficile, tante squadre perderanno punti a Chiavari e credo che alla fine sarà un punto importate che peserà”.

L’analisi di Calvarese

“Tante polemiche in Entella-Avellino per il gol annullato a Di Maggio, che sarebbe valso l’1-1 per gli irpini. Sul cross da sinistra, non è Di Maggio in posizione di fuorigioco geografico, bensì Favilli. E il motivo dell’annullamento - con OFR - della rete è proprio l’offside di Favilli, ritenuta impattante dal VAR Volpi e dall’arbitro Galipò. - questa l’analisi dell’ex arbitro Calvarese sull’episodio - La decisione è corretta: Favilli ha un impatto su Alborghetti, spingendolo. Ed è proprio il numero 27 dell’Entella ad andare a contrastare Di Maggio. Giusto dunque il richiamo del VAR e la revoca della rete".

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