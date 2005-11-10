Genoa-Juventus, i convocati di Spalletti: presenti i giovani Pagnucco, Owusu e Durmisi
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Simone Lorini
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28.10.2026 11:18Serie A
I tre Primavera rimpolpano i ranghi per i bianconeri, ancora alle prese con tante assenze
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Ancora lunga la lista di assenze con cui la Juventus dovrà affrontare la prossima sfida di campionato contro il Genoa: restano fuori per infortunio Celik, Conceicao, Nico Gonzalez, Grabara, Locatelli, Ekhator, Yildiz e Thuram. Queste le scelte del tecnico Spalletti:
Portieri: Vicario, Pinsoglio, Neto.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal, Pagnucco.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Owusu.
Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Woltemade, Durmisi.
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