Virtus Entella, il Sannazzari resta un fortino inespugnabile, ma all'incontrario

Lo Stadio Enrico Sannazzari in questo primo scorcio di Serie B è diventato un fortino inespugnabile, ma al contrario rispetto ai desideri e alle speranze della Virtus Entella. Il club ligure, che attualmente si trova a metà classifica con 10 punti conquistati, in casa è ancora a secco di vittorie nonostante già cinque gare giocate fra quelle che dovrebbero essere le mura amiche.

Adamo allo scadere spegne il sogno

Contro l’Avellino nel turno infrasettimanale giocato ieri sembrava che questa maledizione potesse essere infranta, ma il beffardo tiro-cross di Emanuele Adamo allo scadere ha spento questo sogno regalando agli irpini un punto insperato e lasciando con l’amaro in bocca la squadra ligure e i suoi tifosi. In queste cinque gare l’Entella ha infatti conquistato solo tre punti, frutto dei pari con Juve Stabia e Vicenza oltre che quello maturato ieri sera, e due sconfitte contro Cesena e Mantova entrambe di misura.

Un dato in controtendenza

Molto meglio invece va in trasferta per la formazione di Chiappella che in quattro gare ha perso una sola volta, in casa del SudTirol, conquistando poi sette dei dieci punti. La Virtus non è però l’unica squadra a non aver trovato ancora il successo interno: anche l’Arezzo infatti in quattro gare casalinghe è ancora al palo con un solo punto conquistato.