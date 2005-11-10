Bari, Rastelli traballa. La sfida contro la Scafatese potrebbe essere decisiva

Nonostante il secondo posto in classifica, a -5 dal Potenza, in casa Bari i riflettori sono accesi sulla posizione del tecnico Massimo Rastelli. Le ultime prestazioni opache, i problemi della squadra e in ultimo l’eliminazione in Coppa Italia Serie C maturata ieri sera proprio contro i rossoblù lucani starebbero aprendo una seria riflessione sul futuro dell’allenatore.

Ennesima umiliazione e Rastelli a rischio

Lo riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno che usa termini duri nei confronti delle ultime prestazioni dei pugliesi: “Il Bari colleziona l'ennesima umiliazione. Squadra improvvisata, scollata, senza identità: poco incisiva davanti e scollata dietro. Si è persa anche ogni identità tattica: Rastelli si inventa un altro modulo che tradisce poca lucidità nelle scelte e una totale carenza di visione ad ampio raggio. Non c'è limite al peggio, insomma", è l’analisi netta del quotidiano.

Per questo la sfida di sabato contro la Scafatese, ottava a quattro punti di distacco dal Bari, in campionato potrebbe essere già decisiva per la panchina dell’ex attaccante.