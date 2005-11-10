Cesena, Shpendi e un gol 'alla Diamanti': "Fa piacere, ma lui ne ha segnati molti di più"

“Il paragone con il mister mi fa sempre piacere, ma lui ne ha segnati molti più di me”. L’attaccante del Cesena Christian Shpendi dopo la settima rete stagionale, che ha contribuito alla vittoria sull’Empoli, parla così della sua prodezza che ha fatto scattare il paragone con i gol che segnava Alessandro Diamanti, attuale allenatore dei romagnoli: “Sono molto contento per aver segnato un bel gol e soprattutto per la vittoria, era importante tornare a vincere e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico”.

Sull’astinenza dal gol e la fascia da capitano

Per l’albanese si tratta del ritorno al gol dopo tre gare d’astinenza e su questo si sofferma lo stesso calciatore: “Per un attaccante che vive di gol questi momenti possono esserci durante una stagione, l’importante è saper reagire. Sono contento di essere tornato a segnare, ma la cosa più importante era il gruppo. - prosegue ancora Shpendi nel post gara – La fascia da capitano? Fa sempre piacere indossarla, è soprattutto un onore”.

Sull’espulsione del fratello Stiven

Infine un pensiero al gemello Stiven Shpendi, ora all’Empoli, espulso nel corso della gara: “Il cartellino rosso ha macchiato la sua prestazione, perché, ovviamente, non c’era intenzionalità. Deve reagire a questo momento che sta vivendo”.