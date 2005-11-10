Darmian torna sull'addio all'Inter: "Ero consapevole di avere un anno di contratto..."

"Ero consapevole di avere un anno di contratto, quindi che poteva anche finire il mio percorso con l'Inter, però diciamo che si è anche concluso bene, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia". Matteo Darmian dallo scorso 8 ottobre ha iniziato la sua ennesima avventura in Serie A, a 36 anni, con la maglia del Bologna (per lui già tre presenze da titolare in altrettante gare disputate dai rossoblù). A Sportmediaset, però, inevitabile tornare sulla lunga esperienza in nerazzurro.

"Per me sono stati sei anni stupendi, ho un legame incredibile con tutti", sottolinea Darmian (218 presenze complessive in nerazzurro): "In questi anni penso che il gruppo sia stata la forza e la base per costruire i successi che sta avendo l'Inter. Ancora favorita per lo scudetto? Penso proprio di sì e lo sta dimostrando anche quest'anno".