Darmian torna sull'addio all'Inter: "Ero consapevole di avere un anno di contratto..."
Tommaso Bonan
"Ero consapevole di avere un anno di contratto, quindi che poteva anche finire il mio percorso con l'Inter, però diciamo che si è anche concluso bene, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia". Matteo Darmian dallo scorso 8 ottobre ha iniziato la sua ennesima avventura in Serie A, a 36 anni, con la maglia del Bologna (per lui già tre presenze da titolare in altrettante gare disputate dai rossoblù). A Sportmediaset, però, inevitabile tornare sulla lunga esperienza in nerazzurro.
"Per me sono stati sei anni stupendi, ho un legame incredibile con tutti", sottolinea Darmian (218 presenze complessive in nerazzurro): "In questi anni penso che il gruppo sia stata la forza e la base per costruire i successi che sta avendo l'Inter. Ancora favorita per lo scudetto? Penso proprio di sì e lo sta dimostrando anche quest'anno".