La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi

Vittoria importantissima per la Roma nella gara contro il Cagliari. Un successo sofferto, specialmente dopo il gol del momentaneo pareggio di Daniel Maldini a meno di dieci minuti dalla fine della partita, ma le reti di Rodrigo Mora e Malen hanno regalato i tre punti ai giallorossi che adesso sono a -1 dall'Inter, che giocherà oggi a Venezia la sua nona giornata.

Le parole di Gasperini

Nel post gara Gian Piero Gasperini era visibilmente soddisfatto, vista la vittoria ottenuta nonostante i tanti infortuni: "I giovani ci hanno dato una mano incredibile. Una partita difficile, avevamo i rimasugli della gara contro il Napoli e qualcuno non aveva ancora recuperato al meglio. L'ingresso di Mora e le prestazioni di tanti altri ci hanno dato la forza di vincere questa partita. Dybala out anche a Udine? Molto probabile, eravamo più fiduciosi ma per recuperare ci vuole sempre un po' di più, nonostante il suo infortunio non fosse grave".

Le parole di Pisacane

Deluso ma non affranto invece Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari: "Mi dispiace soprattutto per il finale, perché i ragazzi questa sera meritavano un epilogo diverso. Penso che, a differenza dell'ultima partita con il Bologna, abbiamo sicuramente prodotto di più, perché avevamo anche le caratteristiche ideali per portare avanti il piano gara che avevamo preparato. Penso che la partita di Fadera sia stata importante, così come quella di Nzola. E poi Daniel, quando è entrato, ci ha dato quello che ci aspettavamo. Sapevamo che aveva bisogno anche di riposare un po', perché da quando è tornato dalla nazionale si è allenato poco, per ovvie ragioni, e aveva bisogno di tirare il fiato. Per cui sapevo che a partita in corso avrebbe potuto darci quello che poi ci ha dato. Dispiace perché penso che, tranne gli ultimi venti minuti di Monza, che ho visto dall'alto e che sono stati veramente brutti, con la squadra uscita totalmente dalla gara, anche con il Bologna alcuni episodi, come stasera, ci siano girati male. Però, tutto sommato, nel calcio tutto si compensa”.