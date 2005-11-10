Padova, Artistico: "Segnare sotto la curva era un mio desiderio. Spero di rimanere qui a lungo"

“Segnare sotto la curva era un desiderio e qualcosa che immaginavo, perché i nostri tifosi spingono fortissimo e trasmettono la sensazione di avere un uomo in più in campo. Realizzare il primo gol sotto la propria curva è stato stupendo”. Il centravanti del Padova Gabriele Artistico ha parlato così dopo il suo primo gol con la nuova maglia arrivato nel successo per 2-0 contro il SudTirol all’Euganeo: “ Come tutti gli attaccanti vivo per il gol, ma non baso le mie prestazioni esclusivamente su quello, ma la rete è il frutto di un grande lavoro quotidiano e di dettagli curati ogni giorno per aiutare la squadra”.

Come valuti la tua crescita di condizione e l’ambientamento in squadra e in città?

"Con lo staff avevamo pianificato un rientro graduale a causa di un infortunio al polpaccio, un muscolo subdolo che richiedeva la massima precauzione per evitare ricadute. - prosegue l'attaccante come si legge sul sito del club - Passo dopo passo sto aumentando il minutaggio sulle gambe e la condizione sta crescendo bene. Per quanto riguarda la città, Padova è stupenda e se ne parla persino troppo poco per quanto è bella; mi sto ambientando benissimo e spero di rimanerci a lungo per fare grandi cose insieme a questa società".

Come ti trovi nel reparto d’attacco con i tuoi compagni?

"Ho un’enorme stima per tutti i miei compagni di reparto, poiché formiamo un gruppo di attaccanti di qualità in cui ognuno ha la propria storia e il proprio percorso. Ripongo massima fiducia nelle scelte dell’allenatore e ogni settimana tutti diamo il massimo in allenamento per dimostrare il nostro valore e aiutarci a vicenda".

Cosa è scattato nella squadra per reagire dopo la sconfitta con l’Entella e centrare due vittorie di fila senza subire gol?

"Dopo quella sconfitta ci siamo guardati in faccia ed è scattato un forte senso di rivalsa e la voglia di dimostrare il nostro valore. Siamo un gruppo umile composto da grandi lavoratori che si sono rimboccati le maniche per ritrovare i risultati attraverso l’unione e la determinazione".