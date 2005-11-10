Milan-Bologna, i convocati di Palladino: prima chiamata per Lo Monaco. Out De Silvestri
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 11:30Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
28.10.2026 11:30Serie A
Il tecnico dei felsinei ha inserito in lista anche il giovane attaccante classe 2008, viste le tante defezioni nel reparto offensivo.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
A poche ore dalla sfida contro il Milan, in programma per oggi alle 18.30, il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati. Prima convocazione in prima squadra per il giovane attaccante Luca Lo Monaco, classe 2008. Out invece Lorenzo De Silvestri che non sarà disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.
I convocati di Palladino per Milan-Bologna
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco, Mbangula, Odgaard.
Altre notizie Serie A
Oggi
12:31 Serie A
Milan, Hardung in pole position per il ruolo di ds. Krosche spinge per portarlo in rossonero
12:30 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della sfida di Frosinone
12:30 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWChi ferma Gattuso? Pancaro: "Lazio come il Leicester: è la più entusiasmante dal 2000"
12:20 Serie ATMW
TMWJuventus, Walter Sabatini difende Kolo Muani: "Criticato, ma spacca il fronte offensivo"
12:18 Serie ALive TMW
Live TMWFrosinone, Palmisani: "Ci stiamo preparando al meglio, vogliamo tornare a vincere"
12:16 Serie ATMW
TMWMilan, dopo Pulisic acceleratore schiacciato per il rinnovo di Rabiot: contatti costanti con madame Veronique
12:08 Serie ATMW
TMWApertura dell'Atletico: David può esser riscattato dalla Juve. Ma ad altre condizioni
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi