Salernitana, Faggiano al Centro Sportivo: possibili novità in giornata sulla panchina

Sarà una nuova giornata di riflessioni in casa Salernitana dopo l’esonero di Serse Cosmi e con fra quattro giorni la sfida contro il Savoia all’Arechi in cui il club granata sarà chiamato, a prescindere da chi siederà in panchina, alla riscossa per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica.

Faggiano al Centro Sportivo dopo il summit di ieri

Come riporta Ottopagine questa mattina il direttore sportivo Daniele Faggiano si è presentato al Centro Sportivo Mary Rosy per una nuova giornata che potrebbe portare alla fumata bianca sul nuovo allenatore. Ieri sera il ds ha avuto un summit con il patron Danilo Iervolino e Gennaro Alfano. I nomi sul tavolo sono sempre quelli: Domenico Toscano, Emaniele Troise e Fabio Prosperi. Faggiano spinge per il primo che rappresenta una garanzia, ma le sue richieste sono lontane dalle prospettive del club, gli altri due hanno già avuto dei contatti anche in mattinata e aspettano una nuova chiamata. Nella serata di ieri inoltre sono emerse le candidature di Vito Di Bari e Giorgio Gorgone.

Scurto guida la squadra

Nel frattempo la squadra prepara il derby col neopromosso Savoia. A guidarla anche quest’oggi sarà Giuseppe Scurto, secondo di Cosmi rimasto però in forza alla Salernitana. Potrebbe essere lui ad andare in panchina sabato qualora non dovessero arrivare sviluppi sul fronte della panchina.