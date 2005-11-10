Lunedì erano arrivate le parole di Endrick dal ritiro della nazionale brasiliana: "Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Ieri sono arrivate quelle di José Mourinho, allenatore dei Blancos: “Amo Endrick, e il Real Madrid è più importante di lui. Abbiamo bisogno di Endrick qui e l’allenatore del Real Madrid ha bisogno di Endrick qui. Questa è la risposta a coloro che scrivono cose e agli agenti. Poi se il club decide altre cose, rispetto quella decisione. Ma per me, come allenatore del Real Madrid, Endrick è importante. Ho bisogno di lui”.

LA TRATTATIVA CONTINUA

Ma, quindi, che vuol dire tutto questo? A che punto è la trattativa Endrick al Milan? Finisce qui o prosegue? Queste dichiarazioni confermano il fatto che il Milan stia trattando seriamente Endrick, che il Real Madrid sarebbe anche disposto a cederlo, che Endrick sarebbe anche disposto a trasferirsi, ma c'è Mourinho che pone la sua longa manus su qualsiasi trasferimento perché non vuole che il giocatore parta. L'allenatore dice: «Io rispondo così agli agenti, amo Endrick, è importante per il Real Madrid, ma il Real Madrid è più importante di lui», fa capire che che Endrick non stia poi così tanto bene al Real, non sia poi così tanto contento al Real.

L'ANALISI DELLE PAROLE DI MOURINHO

E poi, attenzione all'apertura che fa alla fine: «Se il club decide di mandarlo via, io accetterò la decisione». Questa parte della risposta può avere due sfaccettature. Una prima istintiva, cioè Mourinho fa questa dichiarazione pubblica e così mette, tra virgolette, nei guai il club che non può vendere Endrick, altrimenti va contro il suo allenatore che è un po' il frontman non soltanto della squadra, ma anche del calciomercato. M c'è anche il fatto che Mourinho, per essersi speso così tanto pubblicamente, per avere anche sbottato contro gli agenti su questa questione, vuol dire che la questione è calda, vuol dire che effettivamente il Real ci sta pensando seriamente a cedere Endrick. Poi, lui vuol dire la sua e dice la sua in maniera molto chiara, però mette spalle al muro il club e dice che è una decisione del club e, se è il club a decidere, le probabilità che Endrick venga ceduto aumentano.