Alle 17:15 lo stadio "Nicola Ceravolo" ospita la sfida tra Catanzaro e Palermo, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. L'incrocio mette di fronte gli estremi opposti della graduatoria: i calabresi occupano l'ultimo posto in solitaria con appena 6 punti, mentre i rosanero guidano la classifica da imbattuti a quota 27, a più quattro sul Modena secondo.

La gara arriva a sei mesi esatti dal confronto nella semifinale play-off dello scorso maggio, vinta all'andata in Calabria per 3-0 dai giallorossi prima del vano tentativo di rimonta siciliana al ritorno.

Nei precedenti in campionato senza considerare gli spareggi, il bilancio complessivo al "Ceravolo" premia i padroni di casa con 11 vittorie a 3 (nell'ultima stagione regolare terminò 1-0 con rete di Cissé, mentre l'ultimo successo esterno risale al 3-1 del 27 aprile 2025).

La direzione dell'incontro è affidata a Ermanno Feliciani.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Situazione critica per la formazione allenata da Michele Mignani, fanalino di coda del torneo e chiamata a invertire immediatamente la rotta davanti al proprio pubblico per non perdere ulteriore terreno nella corsa salvezza.

Il tecnico giallorosso si affida al 3-5-2 e ritrova un elemento chiave in cabina di regia: rientra infatti Petriccione, assente per un problema fisico nell'ultimo turno pre-sosta a Cesena. Davanti a Pigliacelli, il terzetto difensivo sarà guidato da Antonini insieme a Frosinini e Imperiale, mentre sulle corsie esterne agiranno Candela e Dorval. A centrocampo, accanto a Petriccione, spazio a Mosti e uno tra i fratelli Tchaouna (Franck risulta tra gli indisponibili insieme a Loubao e Pafundi, mentre Franky è in lizza per una maglia). In attacco, accanto a Pecorino, tutti i riflettori sono puntati su capitan Iemmello, fermo a 2 gol in campionato ma già protagonista della doppietta che decise la sfida play-off di maggio.

COME ARRIVA IL PALERMO - Percorso netto finora per la squadra di Filippo Inzaghi, prima in classifica con 8 vittorie, 3 pareggi, 25 reti segnate e 13 subite. In trasferta i siciliani sono ancora imbattuti (3 successi e 3 pari, i più recenti sui campi di Pisa e Ascoli, con 14 gol fatti e 9 incassati).

In vista di un ciclo ravvicinato da tre gare in sette giorni, Inzaghi conferma il 4-2-3-1 fluido ma deve fare i conti con diverse assenze nel reparto arretrato: oltre al portiere Joronen, restano indisponibili Barba, Bani e Pierozzi, mentre Strefezza è attualmente fuori lista over e Palumbo resta in dubbio.

Tra i pali ci sarà Perin, protetto da Cassandro, Ceccaroni, Augello e uno tra Peda (favorito) e Magnani al centro. In mediana spazio a Ranocchia — a segno nell'ultimo turno ad Ascoli — affiancato da Mazzitelli, in vantaggio su Segre per l'ultima apparizione prima dell'avvicendamento in lista. Sulla trequarti confermati Hernani, Vavassori (6 centri, reduce da sindrome influenzale) e il capocannoniere Johnsen, già autore di 7 gol e 5 assist stagionali (oltre a 4 reti in carriera contro i calabresi), a supporto dell'unica punta di Pohjanpalo (2 gol finora), rientrato dagli impegni con la Finlandia.