Milan-Frosinone non è soltanto una partita di campionato, ma anche un confronto tra due allenatori che hanno una caratteristica comune: amano proporre calcio. Amorim e Alvini sono due tecnici che cercano di dare un'identità precisa alle proprie squadre, senza rinunciare al gioco e alla ricerca della costruzione. Quattro punti separano le due formazioni in classifica, con i rossoneri avanti, ma i numeri raccontano di due squadre che hanno una buona propensione offensiva.

Segnano tanto ( 23 gol Milan, 24 Frosinone) e, allo stesso tempo, concedono qualcosa agli avversari, con un numero di reti subite sostanzialmente simile ( 13 Milan, 15 Frosinone). Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una sfida aperta e potenzialmente spettacolare.

Per il Milan è un appuntamento importante, perché la squadra di Amorim ha bisogno di vincere per restare agganciata al gruppo di testa e continuare a coltivare l’obiettivo Champions e non solo. Servirà una prestazione convincente, magari accompagnata dai gol di Ramos, chiamato a dare peso e concretezza all'attacco rossonero. Non sono ammessi passi falsi.

Dall'altra parte ci sarà un Frosinone che può giocare con maggiore leggerezza. La classifica è importante e permette alla squadra di Alvini di affrontare questo appuntamento senza eccessivi pensieri, con la voglia di divertirsi e mettere in difficoltà un avversario più attrezzato. Un risultato positivo potrebbe cambiare ulteriormente la prospettiva della stagione e allontanare il pensiero salvezza.

È una partita che mette di fronte ambizioni diverse, ma due idee di calcio che si somigliano. Amorim vuole confermare le ambizioni del Milan, Alvini vuole dimostrare che il suo Frosinone può continuare a stupire. Una sfida intrigante, tutta da vivere.