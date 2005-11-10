Sarà il signor Tremolada di Monza a dirigere la sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Marassi tra Sampdoria e Benevento. Match tra una squadra che deve assolutamente vincere per migliorare l’attuale posizione di classifica e una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, con 23mila spettatori di fede blucerchiata e circa 500 in arrivo dalla Campania.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Buone notizie per il tecnico Luca D'Angelo che, grazie alla sosta, ha avuto la possibilità di recuperare qualche calciatore dopo settimane di convivenza con l'emergenza. Tornano a disposizione Cicconi (al rientro dalla squalifica), Lauritsen, ma anche Insigne e Di Pardo che sono guariti dopo aver accusato problemi muscolari. Nella lista c'è anche Depaoli che, però, resterà in panchina non essendo ancora al top della forma. Out Esposito, in mediana sarà riconfermato Makoumbou che proverà a dare un apporto maggiore dopo il rendimento altalenante nelle precedenti partite. In avanti scalpita Tutino, rivitalizzato dal gol segnato 15 giorni fa.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Indisponibile Pierozzi, cui infortunio lo costringerà a restare lontano dai campi di calcio ancora per diversi mesi. Una tegola non di poco conto per Floro Flores che, sulle corsie esterne, dovrebbe ripartire da Beruatto e Sernicola. Al centro della retroguardia consueto ballottaggio tra Saio e Dalle Mura, con Scognamillo sicuro di una maglia da titolare. In avanti Cherubini insidia Okereke, mentre Salvemini e Lamesta sono ormai una certezza per il trainer giallorosso. In mediana Maita e Kouan.