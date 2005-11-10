Vigilia di lavoro e silenzio per Massimiliano Allegri. Niente conferenza stampa pre-partita a Castel Volturno, per scelta della società che dovrebbe valere anche per le prossime gare di campionato, e quindi il tecnico del Napoli tornerà a parlare solo dopo la sfida del Maradona contro il Torino, una sorta di ultima spiaggia per le zone alte della classifica. Del resto, il Napoli è così indietro in classifica - decimo, appena a +1 sulla squadra di Abate - che è obbligato a vincere non solo col Torino ma anche le prossime con Sassuolo e Lecce per poi con 9 punti approcciare al Milan solo a quel punto con la speranzella di poter accorciare in chiave Champions. La squadra di Allegri però finora non ha mai mostrato di avere continuità (non ha mai vinto due gare di fila) e tantomeno un gioco o un'identità chiara che possa far ben sperare sul medio-lungo periodo. Per questo anche la gara col Torino racchiude tante insidie e punti di domanda.

De Bruyne e Hojlund i più attesi

La sosta per le nazionali, come già accaduto nella precedente, ha evidenziato il rendimento diverso di diversi singoli che hanno difficoltà nell'esprimersi nel gioco di Allegri in questi primi mesi.. Hanno brillato più di tutti Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund: il belga, tra i pochi a salvarsi in realtà in maglia azzurra, è tornato dominatore col Belgio seppur tra i rumors per il possibile approdo al Psv già a gennaio. L'attaccante azzurro ha invecw chiuso la Nations League con 6 gol (sotto solo un certo Kane) e con la media di un gol ogni 85' ed ha numeri doppi, se non tripli, anche nel coinvolgimento offensivo (tiri, tiri in porta, occasioni e tocchi in area). Ad Allegri il compito di creare condizioni offensive migliori - e più continue - per valorizzare al meglio il loro talento.

Napoli-Torino, le scelte di Allegri: dubbi e modulo

Recuperati Favasuli e Spinazzola che ieri hanno svolto l'intera seduta in gruppo mentre per Neres, invece, appuntamento direttamente col Manchester City. Davanti a Milinkovic-Savic (out Meret, ne avrà per circa due mesi, Contini diventa il dodicesimo) è probabile un 3-4-3 con la linea difensiva composta da Beukema (favorito su Marianucci) con Rrahmani e Rafa Marin. In mediana Politano a destra, Anguissa e McTominay al centro ed a sinistra Olivera, tra gli ultimi a rientrare, se la gioca con Spinazzola. In attacco terzetto con Vergara e Lang alle spalle di Hojlund. Non è da escludere, però, l'impiego di Gilmour per alzare McTominay al posto di Lang in una sorta di 3-4-2-1 con i trequarti più stretti dietro l'ex United.