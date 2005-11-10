Una delle critiche che si muove maggiormente al Como di Cesc Fabregas è la quasi totale assenza di giocatori italiani anche dopo le recenti convocazioni di due giovanissimi come Mattia Liberali, che però non ha esordito, e Riccardo Cassano, presto mandato all'Under 18, da parte del ct Roberto Mancini per la Nations League. A livello femminile le cose invece sembrano andare molto diversamente.

Quattro lariane convocata da Soncin

Nella giornata di ieri infatti il ct Andrea Soncin ha diramato le convocazioni per la finale degli spareggi per il Mondiale contro la Finlandia in programma il 1° dicembre a Helsinki e il 5 dicembre a Taranto e nella lista delle 29 ci sono ben quattro calciatrici del Como neopromosso e subito protagonista in Serie A visto l'attuale terzo posto. Sono infatti quattro le lariane presenti nella lista: se due possono essere considerate delle 'veterane' come la portiera Francesca Durante e l'attaccante Agnese Bonfantini, le altre due hanno storie molto diverse: la terzina Aurora De Rita infatti era stata già convocata da Soncin nel 2024 per due amichevoli, ma non ha mai vestito l'Azzurro; per la centrocampista offensiva Giusy Moraca si tratta della prima volta: un premio per una carriera, visti i 32 anni, che l'ha vista spesso protagonista in Serie B a suon di gol e vittorie (con Lazio e Como le ultime due promozioni) più che un innesto in ottica futura.

Como seconda squadra più rappresentata

Solo due squadre hanno portato più giocatrici nella rosa dell'Italia, ovvero le due squadre che occupano i primi due posti in Serie A Women: Roma e Inter hanno infatti cinque convocate a testa. Il Como invece è alla pari della Juventus e davanti ad altre grandi d'Italia come Milan o Fiorentina (una a testa) e al Parma di un'altra novità come Gaia Distefano. Di seguito le convocate divise per squadra d'appartenenza:

Roma (5): Rachele Baldi, Valentina Bergamaschi, Elisabetta Oliviero, Manuela Giugliano, Martina Piemonte

Inter (5): Elisa Bartoli, Irene Santi, Michela Cambiaghi, Benedetta Glionna, Elisa Polli

Como 1907 (4): Francesca Durante, Aurora De Rita, Giuseppina Moraca, Agnese Bonfantini

Juventus (4): Martina Lenzini, Martina Rosucci, Cecilia Salvai, Eva Schatzer

Washington Spirit (2): Lucia Di Guglielmo, Sofia Cantore

Stoccarda (1): Laura Giuliani

Houston Dash (1): Lisa Boattin

London City Lionesses (1): Elena Linari

Milan (1): Angelica Soffia

Real Madrid (1): Arianna Caruso

Chelsea (1): Giulia Dragoni

Fiorentina (1): Emma Severini

Parma (1): Gaia Distefano

Bay FC (1): Cristiana Girelli