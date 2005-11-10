L'Inter si prepara alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta con una novità importante per Cristian Chivu: i tre inglesi della rosa nerazzurra sono finalmente tutti a disposizione. John Stones, Curtis Jones e Djed Spence, arrivati durante il mercato estivo, potranno essere convocati contemporaneamente per la prima volta in questa stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di una svolta attesa da tempo dalla società nerazzurra, che in estate aveva investito risorse importanti per portare a Milano giocatori di esperienza internazionale. Dopo settimane condizionate dagli infortuni, Chivu può finalmente iniziare a valutare concretamente il contributo dei nuovi acquisti.

Stones e Jones tornano a disposizione: gli inglesi pronti per Bergamo

Le notizie più incoraggianti riguardano John Stones e Curtis Jones, entrambi reduci da lunghi periodi di inattività a causa di problemi muscolari. Il difensore ex Manchester City è rimasto lontano dal campo per circa due mesi, mentre il centrocampista cresciuto nel Liverpool ha dovuto fare i conti con uno stop di una quarantina di giorni. Problemi alla coscia e agli adduttori hanno frenato il loro inserimento nella squadra di Chivu, costringendoli a rinviare il momento del ritorno in campo. Secondo quanto riportato dalla rosea, i due giocatori hanno superato i rispettivi problemi fisici grazie al lavoro dello staff medico e alla necessaria cautela nella gestione del recupero.

Spence convince sulla fascia destra

Dei tre inglesi arrivati durante l'ultima sessione estiva, Djed Spence è stato finora quello che ha trovato maggiore continuità. Prima della sosta per le Nazionali, l'esterno aveva conquistato spazio sulla fascia destra, mettendo in mostra velocità, capacità di progressione e una spiccata propensione offensiva. Caratteristiche che avevano convinto l'Inter a investire su di lui, con un'operazione dal valore complessivo di 35 milioni di euro, bonus compresi. Anche Stones e Jones erano stati individuati dalla dirigenza come rinforzi di esperienza per alimentare le ambizioni della squadra dopo il Double. I problemi fisici, tuttavia, hanno impedito ai due calciatori di offrire finora il contributo atteso.

Chivu può finalmente sfruttare i rinforzi estivi

La disponibilità contemporanea di Stones, Jones e Spence apre una nuova fase per l'Inter, che potrà finalmente iniziare a raccogliere i frutti degli investimenti effettuati durante il mercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno circa 70 milioni di motivi per sorridere davanti a questa svolta britannica, riferimento agli investimenti sostenuti per rinforzare la rosa. La trasferta contro l'Atalanta potrebbe quindi rappresentare il punto di partenza di una nuova fase per i tre inglesi. Dopo un avvio condizionato dagli infortuni e dai tempi di ambientamento, Chivu avrà la possibilità di inserirli progressivamente nelle rotazioni, aumentando le soluzioni a disposizione per affrontare i prossimi impegni stagionali.