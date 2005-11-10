Il futuro di Virgil van Dijk al Liverpool è sempre più in bilico. Con il contratto in scadenza a giugno 2027 e le trattative per il rinnovo attualmente ferme, il mercato inizia a muoversi attorno al capitano dei Reds. Dopo quasi dieci anni ad Anfield, il difensore olandese potrebbe essere arrivato a un bivio della sua carriera. Lo scenario di un clamoroso addio prende quota e uno degli uomini simbolo del Liverpool potrebbe presto salutare il club.

Milan su Van Dijk, ma lui frena: "Non so che farò"

Tra le tante squadre che hanno messo nel mirino il calciatore ci sarebbe anche il Milan, a caccia di un nuovo difensore che possa dare esperienza e leadership. Caratteristiche che corrispondono perfettamente al profilo di Van Dijk, che tuttavia ai microfoni di Sky Sport ha frenato: "Vedremo cosa succederà dopo questa stagione. Se qualcuno dice o afferma di sapere cosa farò la prossima stagione, non è vero: non ne ho idea".

Parole di addio

Classe 1991, a 35 anni però Van Dijk non sembra essere assolutamente intenzionato a dire basta: "La cosa principale per me è che mi sento bene, che mi prendo cura di me stesso e che ho ancora molti anni davanti a me". Il difensore ha poi chiosato con parole che sembrano il preludio ad un possibile addio: "Vedremo cosa succederà nel nuovo anno. Ma è stato un viaggio incredibile, durato quasi 10 anni, ed è stata una parte importante della mia vita. Sarò per sempre grato per tutto ciò che è successo in questi anni e se il contratto verrà rinnovato vedremo, altrimenti dirò addio in estate".