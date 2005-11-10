Nations League, sorteggiati quarti di finale e playoff: c'è Francia-Spagna. Il tabellone
Daniele Najjar
Nella giornata di oggi la UEFA ha effettuato il sorteggio per i quarti di finale della Nations League 2026/2027, che non vedrà protagonista l'Italia di Mancini, eliminata ai gironi dopo l'ultimo ko con il Belgio. Sono stati resi noti anche gli spareggi promozione-retrocessione tra le varie leghe. Le sfide dei quarti e dei playoff si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, mentre la Final Four è in programma dal 9 al 13 giugno.
I quarti di finale e il tabellone
Il sorteggio ha regalato quattro sfide di altissimo livello:
Inghilterra-Norvegia
Germania-Belgio
Francia-Spagna
Olanda-Portogallo.
Definito anche il percorso verso la finale. La vincente di Olanda-Portogallo affronterà quella di Francia-Spagna, mentre dall'altra parte del tabellone chi passerà tra Germania e Belgio sfiderà la vincente di Inghilterra-Norvegia.
Gli spareggi promozione-retrocessione
Negli spareggi tra Lega A e Lega B sono stati sorteggiati i seguenti accoppiamenti
Bosnia-Erzegovina-Danimarca
Ungheria-Serbia
Repubblica d'Irlanda-Croazia
Slovenia-Galles.
Per quanto riguarda gli spareggi tra Lega B e Lega C, si affronteranno invece:
Cipro-Macedonia del Nord
Estonia-Romania
Isole Faroe-Georgia
Bielorussia-Israele.