Women's Champions League, Roma da urlo: vittoria in extremis sul Benfica. Barça a valanga
Daniel Uccellieri
Sono terminate le gare della quinta giornata della fase campionato della Champions League Femminile. Successo importantissimo per la Roma, che passa 3-2 in casa del Benfica con rete in pieno recupero di Jahnukainen. Un successo che porta le giallorosse a quota 7 punti. Il Barcellona rifila 6 reti al Servette e va in testa alla classifica, l'Arsenal passa 2-0 con il Lione
Hacken-Manchester City 0-2
56' Hemp, 77' Shaw
Real Madrid-Inter 3-1
28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)
Chelsea-PSG 1-0
87' Buurman
Juventus-OH Leuven 2-0
86' Serturini, 90'+3 Pavan
Giovedì 19 novembre
Austria Vienna-Bayern Monaco 0-4
27' Buhl, 45+1' Harder, 75' Sehitler, 90+2' Proost
Paris FC-Koge 2-1
12' Paulson (K), 35' Scott (P), 90+4' Ould Hocine (P)
Arsenal-Lione 2-024' Brand, 57' Dumornay
Barcellona-Servette 6-0
19' Bonmati, 26',77' e 88' Pina, 32' Brugts, 62' Graham
Benfica-Roma 2-3
17' e 54' van Dooren (R), 40' Moller (B), 66' Sabastine (B), 90+3' Jahnukainen (R)
La classifica
Barcellona 13
Bayern Monaco 11
Arsenal 11
Chelsea 11
Lione 10
Manchester City 9
Real Madrid 9
Juventus 9
Roma 7
Benfica 6
PSG 5
Paris FC 5
Koge 4
Inter 4
Servette 3
Hacken 2
Leuven 2
Austria Vienna 1