Ricominciano i campionati, tra questi anche uno di quelli più imprevedibili di tutti: la Serie B. A chiudere il sabato in cadetteria ci penseranno Empoli e Pisa al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

COME ARRIVA L'EMPOLI

I toscani hanno dovuto ricaricare le pile e svuotare la mente per provare a dare una scossa a un campionato fin qui fallimentare. Il cambio in panchina non è affatto servito. Tutt'altro, ancora a zero la casella di vittorie sotto la gestione Andreoletti dopo che Pagliuca aveva racimolato sei punti in cinque gare. In classifica alle spalle dei toscani (9 punti) , di fatto, c'è solo il Catanzaro a quota sei.

COME ARRIVA IL PISA

Derby di regione quello che si presteranno a vivere i ragazzi di Bianco, dati per favoriti come recita la classifica. L'errore più grande è quello di sottovalutare ogni avversario, specie se si tratta di gare sentite e in un campionato dove tutto può succedere. Dopo una buona partenza, il Pisa ha attraversato una graduale decellerata, non trovando alcuna vittoria nelle ultime quattro uscite stagionali. Nel frattempo, lamentele nei confronti della Lega per le restrizioni in merito alle trasferte, in primis quella odierna.