Sta facendo tanto parlare di sé, e non poteva essere altrimenti, la recente intervista fatta da Cronache di Spogliatoio all'ex tecnico del Napoli Antonio Conte. Negli scorsi giorni era stato pubblicato un doppio estratto dove aveva sollevato tanto interesse le parole che l'allenatore salentino aveva riservato ad un ritorno sulla panchina della Juventus. "Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus", la candida ammissione di Conte, che poi ha svelato: "Ritorno in bianconero? Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli".

L'addio all'Inter

Successivamente Cronache di Spogliatoio ha pubblicato anche l'estratto dell'arrivo di Conte all'Inter e dei motivi del suo addio. "Marotta e Zhang vengono da me e mi dicono: 'Vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da dieci anni e vogliamo interrompere l’egemonia in Italia della Juventus e farci onore all’estero'. L’obiettivo era chiaro da parte della società" ha raccontato il tecnico, che ha poi svelato anche i motivi dell'addio: "Avevamo appena vinto lo scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate. I patti prima erano diversi: costruiamo a buttiamo giù l’egemonia della Juventus e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci faccia diventare competitivi in Europa. Quando tu ti impegni con un club, con un popolo, ti impegni con il tifoso".

L'intervista completa

Nelle scorse ore, infine, è uscita l'Intervista completa in cui Conte ha raccontato anche alcuni retroscena, tra cui l'arrivo alla Juve di Andrea Pirlo: "La nostra fortuna è stata che il Milan lo lasciò libero a parametro zero. Arrivò con una motivazione incredibile. Per me Andrea è stato fondamentale in quei 3 anni". Il tecnico ha anche raccontato quando istituì la Legge Pirlo: "In una partita lo sostituì e non si fermò in panchina, andando direttamente nello spogliatoio. Da quel momento dissi che ogni volta che qualcuno veniva sostituito o usciva dal campo in ambulanza per andare in ospedale oppure si doveva sedere in panchina. Il messaggio era chiaro: non devono esserci differenze di comportamento, nemmeno per i calciatori più rappresentativi".

Conte, infine, ha anche raccontato qual è il suo obiettivo prima della fine della sua carriera: " Vorrei andare in un posto dove sia già tutto apparecchiato. Sarebbe come salire su una macchina di Formula 1 partendo dalla pole position. Non mi è mai capitato in carriera, evidentemente questa è la mia storia. Sono sempre arrivato in situazioni complicate e ho avuto la fortuna, ma penso anche il merito, attraverso una metodologia e un metodo di lavoro, di riuscire a riportare le squadre alla vittoria".