Tornano ad affrontarsi Modena e Juve Stabia a sei mesi dalla sfida valida per il primo turno dei playoff. Il 12 maggio scorso la rovesciata di Zeroli a quattro minuti dalla fine permise alle “Vespe” di staccare il pass per la semifinale contro il Monza. Stavolta emiliani e campani si sfideranno per la 12^ giornata questo pomeriggio ore 15 al Braglia riprendendo il cammino interrotto per la seconda sosta stagionale, disputando la prima di otto partite da disputare nel giro di poco più di un mese prima della consueta interruzione di fine anno. I padroni di casa riprendono dal secondo posto in graduatoria a 23 punti a quattro lunghezze dalla capolista Palermo con il secondo miglior attacco e la seconda retroguardia meno battuta. Gli ospiti occupano il 12^ posto a 13 punti ma virtualmente sarebbero sesti dovendo scontare quattro punti di penalizzazione. Dirige il confronto Rosario Abisso di Palermo.

Come arriva il Modena - Daniele Galloppa recupera Nador e Consiglio, mentre Acquah si aggiunge alla corposa lista degli indisponibili completata da Caso, Tonoli, Sersanti, Manquant, Stenio Zanetti. Il modulo potrebbe variare dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1 in questo inizio di stagione i canarini hanno mostrato molta versatilità sotto questo punto di vista. Ipotizzando la prima soluzione Folino potrebbe affiancare Adorni e Nieling davanti a protezione di Chichizola. Imputato e Azzi sulle fasce affiancati da Santoro e Brugman. Ambrosino ed Olzer a supporto di Belotti in leggero vantaggio su Montevago.

Come arriva la Juve Stabia - Sull’altra sponda Pietro De Giorgio deve fare a meno di Pietrangeli, Scudieri e Sandrucci. Si affiderà al 4-3-3 con Vukovic fra i pali, Bettella e Bellich al centro della difesa supportati da Maggioni e Douglas sistemati sulle fasce. Artioli in cabina di regia mentre per le mezzali si annunciano ballottaggi tra Battistella e Kumi e fra Pierobon e Karic. Nessun dubbio invece sulla presenza al centro dell’attacco di Di Nardo supportato ai lati da Maisto e Sibilli con Candellone e Patanè pronti a subentrare in corso d’opera.