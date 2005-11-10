Non è una partita come le altre, soprattutto per il momento che sta attraversando il Crotone. Il derby contro il Cosenza, in programma domani allo Scida e valido per la 15ª giornata del Girone C di Serie C, rappresenta un appuntamento fondamentale per provare a invertire la rotta di una stagione finora estremamente complicata. I rossoblù occupano l'ultimo posto in classifica e hanno un disperato bisogno di punti per riaccendere le speranze di salvezza. Leandro Greco, alla vigilia della sfida, non nasconde le difficoltà, ma difende il lavoro svolto e soprattutto non intende arrendersi. Il tecnico individua nella fragilità mentale e nella scarsa concretezza sotto porta i principali problemi della squadra, che pure, secondo le statistiche, riesce a produrre occasioni e conclusioni. Di fronte ci sarà un Cosenza in crescita, avversario che Greco considera organizzato e dotato di qualità. Ecco i passaggi più significativi della sua conferenza stampa, riportati da Il Rossoblu.

Il momento del Crotone e il valore del derby

Greco è consapevole del momento delicato che sta attraversando la squadra e non cerca giustificazioni dietro ai risultati. Il tecnico riconosce le difficoltà, ma invita a non considerare fallimentare tutto il percorso svolto finora.

"I risultati dicono che non abbiamo trovato la quadra, ed è molto evidente. I risultati sono l'unica cosa che conta nel calcio e nello sport per gli altri; per me sono un obiettivo, ma non l'unica cosa che conta".

Una distinzione che non deve essere interpretata come una sottovalutazione della classifica, ma come la volontà di salvaguardare quanto di positivo è stato costruito. "Ho visto delle cose ottime in questo periodo, abbiamo un'identità ben precisa e dei numeri altrettanto precisi. Non è tutto da buttare, non fa tutto schifo. La classifica è un problema, e non è poco, però abbiamo tanto su cui ripartire".

Il problema è anche mentale: "Siamo soffocati dalla classifica"

Tra gli aspetti sui quali Greco insiste maggiormente c'è la difficoltà della squadra nel reagire agli episodi negativi. Il riferimento è anche alla recente sconfitta contro la Cavese, nella quale un episodio ha finito per condizionare l'intera prestazione.

"Facciamo tantissime cose bene, poi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Ci sono dinamiche mentali: subisci un episodio, come accaduto con il gol dell'1-0 a Cava, e le squadre avversarie iniziano a giocare anche su questo aspetto".

Il problema, secondo l'allenatore, è che la situazione di classifica finisce per condizionare anche le qualità individuali dei calciatori: "Il problema nostro è che mentalmente siamo soffocati dalla classifica. Questa inibisce le qualità dei ragazzi, che non sono campioni, ma hanno le qualità per fare bene in questa categoria. Hanno poca capacità di rigenerarsi e di ripresentarsi con convinzione".

Pochi gol, nonostante le occasioni: "Siamo la squadra che tira più in porta"

Un altro tema centrale riguarda la produzione offensiva. Greco sottolinea come i numeri relativi alle conclusioni raccontino una squadra capace di arrivare frequentemente dalle parti degli avversari, senza però riuscire a trasformare il volume di gioco in reti e punti.

"Siamo la squadra che tira più in porta del girone. Il nostro problema non è soltanto rappresentato dai gol che prendiamo, ma soprattutto da quelli che non facciamo. Ci mancano i gol che ci permettono di vincere le partite".

Una responsabilità che non può essere attribuita esclusivamente agli attaccanti. Per Greco è necessario un contributo maggiore da parte di tutta la squadra, in particolare da centrocampisti ed esterni: "Ci mancano i gol dei centrocampisti, gli inserimenti delle mezzali, quelli degli esterni. Grosso poteva essere a quattro o cinque gol. Non è soltanto una questione di attaccanti".

Il Cosenza è in crescita: "Ha trovato una quadra tattica"

Passando all'avversario, il tecnico rossoblù riconosce i progressi compiuti dalla formazione di Federico Coppitelli, reduce da un periodo positivo e capace di trovare maggiore equilibrio dopo alcuni cambiamenti tattici.

"Il Cosenza ha trovato una quadra da un punto di vista tattico, ha cambiato diversi moduli e nell'ultima partita ha trovato un sistema che gli sta portando grandi vantaggi. È una squadra organizzata, con entusiasmo ed energia".

Per affrontare il derby sarà quindi necessario preparare una partita attenta, senza rinunciare alle proprie caratteristiche. "Abbiamo analizzato i punti di forza dell'avversario e le aree dove possiamo fargli male. Dobbiamo capire quali qualità mettere in campo per creare difficoltà e fare la nostra partita".

Greco non vuole che le difficoltà del momento inducano la squadra a snaturarsi, modificando radicalmente la propria identità: "Noi non possiamo snaturarci. Vogliamo essere padroni di quello che andremo a fare e determinare l'indirizzo della partita. Abbiamo avuto dei vantaggi facendo determinate cose, dobbiamo essere bravi a continuare a farle, ma con maggiore efficacia".

La panchina e le responsabilità: "Mi sento molto responsabile"

Non poteva mancare una riflessione sulla posizione dell'allenatore, inevitabilmente sotto pressione dopo una stagione così complicata. Greco non si sottrae alle proprie responsabilità e ammette che i numeri rendono difficile qualsiasi valutazione positiva sul suo lavoro.

"Mi ritengo molto fortunato, perché altrimenti, al di là del lavoro quotidiano e di quello che la squadra ha dimostrato, sarei da esonero per i numeri che ho portato. Mi sento molto responsabile di questa situazione".

Il tecnico riconosce anche che un eventuale cambio in panchina potrebbe rappresentare una scossa, ma continua a credere nella possibilità di risollevare il Crotone attraverso il lavoro quotidiano e alcuni correttivi, senza dover necessariamente ripartire da zero.

"Non mi arrendo. L'unico modo è vincere"

Il derby contro il Cosenza può rappresentare un punto di svolta, soprattutto dal punto di vista psicologico. Greco sa che una vittoria potrebbe restituire fiducia e tranquillità a un gruppo che, a suo giudizio, non ha mai smesso di lavorare e impegnarsi.

"A noi basta veramente questa continuità di risultato per dare un po' di energia e tranquillità alla squadra. I ragazzi si sono ributtati nel lavoro e faccio fatica a rimproverarli, perché hanno sempre dato tutto con le proprie difficoltà".

La parola d'ordine è non arrendersi. Il tecnico non intende modificare le proprie convinzioni e vuole vedere una squadra capace di reagire alle difficoltà, proprio a partire dalla sfida più attesa dalla tifoseria.

"Io non mi arrendo. Finché la matematica non mi dice che devo arrendermi, non mollo. La delusione e la rabbia fanno parte del gioco, ma la squadra non mollerà".

Poi la conclusione che riassume perfettamente il momento del Crotone e l'importanza del derby: "L'unico modo è vincere".