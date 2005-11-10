Un provino in casa di chi ci sta pensando per gennaio. Alessio Cacciamani è tra i protagonisti annunciati di Napoli-Torino, in programma oggi alle 20.45. L'esterno classe 2007, cresciuto nel settore giovanile granata e reduce da un'ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia proprio con Ignazio Abate, attuale allenatore del Toro, è finito nel mirino della dirigenza azzurra. Un interesse che non è stato nascosto neppure da Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto nei giorni scorsi in radio: “È interessante e sta facendo vedere che ha del potenziale”. Il dirigente ha poi precisato che parlare di un acquisto sarebbe prematuro, senza però negare l'apprezzamento nei confronti del giocatore. Il calendario offre adesso l'occasione per valutarlo direttamente, in una partita nella quale Cacciamani dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra del Torino.

Cacciamani contro Politano, il duello sulla fascia sinistra

La sfida con il Napoli rappresenta un esame interessante soprattutto dal punto di vista tecnico. Nel 3-5-2 di Ignazio Abate, Cacciamani dovrebbe occupare tutta la corsia sinistra, trovandosi di fronte Matteo Politano, destinato a partire titolare sulla destra del 3-4-3 di Massimiliano Allegri. Un confronto tra giocatori con caratteristiche differenti, che metterà alla prova soprattutto la capacità del giovane granata di svolgere entrambe le fasi. Politano è abile a rientrare sul piede sinistro per cercare la conclusione o servire i compagni, mentre Cacciamani dovrà garantire copertura senza rinunciare ad attaccare.

Il Napoli lo segue, ma il Torino lo ha blindato fino al 2031

Manna ha spiegato che la società cerca freschezza ed energia, individuando proprio in Cacciamani uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. L'esterno del Torino, nato a Jesi nel giugno 2007, è già stato convocato da Mancini in Nazionale maggiore e rappresenta un investimento potenzialmente importante per il futuro. Non sarà però semplice convincere il club granata: lo scorso settembre, il presidente Urbano Cairo ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, mettendo il giocatore al centro del progetto tecnico, dopo un'estate in cui si è parlato molto della Roma. Una scelta che rafforza inevitabilmente la posizione del Torino in caso di offerte. Il Napoli, per il momento, osserva senza aver avviato una trattativa.