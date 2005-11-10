Cecilia Salvai e la Juventus, avanti insieme. Il club bianconero fa sapere che la giocatrice bianconera ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028.

Juventus Women, blindata Salvai: resterà bianconera fino al giugno 2028

Ci sono giocatrici che non si limitano a indossare una maglia, ma finiscono per cucirsela addosso fino a renderla una seconda pelle. Dal primo giorno a Vinovo fino a oggi, il nome di Cecilia Salvai è stato sinonimo di affidabilità, carisma e dedizione assoluta alla causa bianconera.

Un matrimonio destinato a proseguire ancora, perché la Juventus Women e Cecilia Salvai continueranno a camminare insieme: è scattata infatti l’opzione contrattuale prevista dall’accordo firmato lo scorso agosto dalla calciatrice bianconera, che resta così alla Juventus fino al 30 giugno 2028.